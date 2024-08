Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 17.08.24 ein perfektes Wochenende dank magischer Mond-Energien!

Am Samstag hilft Ihnen der Steinbock-Mond dabei, Ihre lange To-do-Liste Schritt für Schritt abzuarbeiten. Machen Sie sich keine Gedanken, am Ende wird alles gelingen! In Gesprächen ist Kompromissbereitschaft Ihrerseits notwendig, aber auch das sollte nicht weiter herausfordernd sein. Am Abend fallen Sie in einen tiefen und erholsamen Schlaf.

Bereits am Samstagabend zieht der Mond in Ihr Zeichen, lieber Wassermann. An diesem Sonntag wachen Sie mit Ihm und einer angenehmen Stille und inneren Ruhe auf. Nutzen Sie diese Atmosphäre, um einen tiefen Zugang zu Ihrer Seele zu finden. Entweder ganz allein oder aber im vertrauten Gespräch mit einem Ihrer Herzensmenschen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Am Montag startet die Woche mit einem Vollmond in Ihrem Zeichen. Bereiten Sie sich gut darauf vor. Vollmond-Rituale helfen uns dabei, das Beste aus den magischen Energien zu machen.