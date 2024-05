Diese 3 Sternzeichen erwartet ab dem 18. Mai 2024 ein Pfingstwochenende voller Glück!

Was für tolle Pfingst-Sterne! Der Mond strahlt uns ab dem 18. Mai aus dem ausgelassenen Sternzeichen Waage an und sendet von dort positive Energien. Außerdem kommt es am Samstag zu einer besonderen Sonne-Jupiter-Konjunktion, die ausgeprägtes Glück verheißt! Den krönenden Abschluss der Feiertage bietet die ausgiebige Mondpause am Pfingstmontag. Sie erlaubt uns durchzuatmen und Kraft zu sammeln. Was für positive Aussichten - vor allem für diese drei Sternzeichen!

Lesen Sie außerdem: Diese 3 Sternzeichen haben jetzt schon allen Grund, sich auf den Sommer 2024 zu freuen!