Diese 3 Sternzeichen genießen das Wochenende ab dem 11.11.2023 trotz Mondpause in vollen Zügen!

An diesem Wochenende zieht der Mond in den Skorpion. Nach der Mondpause am Samstag, in der Sie sich mit einer Meditation in Kontakt mit ihrer Seelenschwingung bringen sollten, folgt ein außergewöhnlicher Sonntag.

Der Mond in Ihrem Zeichen verleiht Skorpionen heute Superkräfte. Einfach alles, was Sie anfassen, gelingt Ihnen. Dabei sind Sie verspielt und fröhlich. Lassen Sie Ihre kindische Seite ruhig zu! Manchmal finden wir in Ihr genau die Energiereserve, die wir brauchen!

