Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 1. Juni 2024 dank des stärkenden Widder-Monds das beste Wochenende!

Schon Samstagmorgen zieht der Mond in den Widder und so starten Sie bestmöglich in den Tag, lieber Fisch! In Windeseile ist die To-do-Liste abgehakt und es wird Zeit für Spaß und gute Laune. Der Widder-Mond macht Sie selbstbewusst. Mit Leichtigkeit kommunizieren Sie Ihre Wünsche und faszinieren mit Charme und Witz. Kein Wunder also, dass Sie diesen Samstag nicht alleine verbringen.

Auch am Sonntag geht es kraftvoll und gesellig weiter. Sie sind in Plauderstimmung und haben tolle Ideen für einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tag! Ob Wind, Regen oder strahlender Sonnenschein: Sie erwartet der perfekte Start in einen aufregenden Sommer 2024.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Schöne Momente wollen festgehalten werden! Machen Sie an diesem Wochenende ein paar Erinnerungsfotos, um sich noch lange an der guten Zeit zu erfreuen.