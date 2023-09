Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 11.09.2023 die beste Neumond-Woche!

Auch in dieser Woche - tatsächlich sogar noch den ganzen September über - steht Venus im Zeichen Löwe und ist damit für Sie, lieber Schütze, in genau der richtigen Position. Wenn Sie aktuell noch auf der Suche nach Ihrem Herzblatt sind, stehen Ihre Chancen jetzt gut, tolle Bekanntschaften zu machen. Sollten Sie schon in einer Partnerschaft sein, freut es Sie sicherlich zu hören, dass die Woche ab dem 11.09.2023 sehr romantisch wird. Planen Sie also auf jeden Fall genügend gemeinsame Zeit für Ihren Schatz und sich ein.

Glücklicherweise fällt es Ihnen durch den Einsatz von Venus und Mars ziemlich leicht, sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Die beiden Planeten halten nämlich Hektik und Stress von Ihnen fern. Sie kommen so auch bei vielen To-dos nicht aus der Balance.