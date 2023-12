Diese 3 Sternzeichen haben am Wochenende ab dem 23. Dezember 2023 das beste Weihnachtsfest!

Sie, lieber Stier, haben den Mond am Samstag nicht nur in Ihrem Zeichen, sondern auch an Ihrer Seite. Sie nehmen alles Schöne in doppelter Intensität wahr. Ihre Laune als Vorfreude zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahres. Wenn Weihnachtsglück ein Lächeln hätte, dann hätten Sie das Paradebeispiel dafür in Ihrem Gesicht! Den Abend nutzen Sie, um sich im kleinen Kreis auf das große Fest vorzubereiten. Am besten bekommt Ihnen heute Zweisamkeit mit Ihrem Herzensmenschen.

Am Sonntag zieht der Mond schon um 9:16 Uhr in die Zwillinge. Das kann in Ihrem Umfeld schon mal für ein wenig Hektik sorgen. Nicht aber bei Ihnen, lieber Stier! Sie bewahren wie immer Ruhe und können mit Ihrer Gelassenheit auch Ihre Mitmenschen anstecken. Heute kann sich wirklich jeder glücklich schätzen, der einen Stier als Ruhepol in der Familie hat. Es wird ein gelungener Heiligabend. Frohe Weihnachten!

Tipp der Sterne fürs Wochenende: An Weihnachten sollten Sie mit unerwartetem Besuch rechnen. Am besten haben Sie noch ein paar Reserven im Kühlschrank, falls sich der ein oder andere unangekündigte Gast zu Ihnen gesellen möchte.