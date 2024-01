Diese 3 Sternzeichen haben dank Venus ab dem 8. Januar 2024 eine zauberhafte Liebeswoche!

Sie, lieber Wassermann, haben ja manchmal Ihre Probleme damit, offen über Ihre Gefühle zu sprechen. Doch damit ist nun Schluss. Diese Woche zaubert Liebesplanet Venus Ihnen das Herz auf die Zunge und Sie zeigen jedem, bei dem es der Fall ist, wie gerne Sie ihn und seine Gesellschaft haben. Das sorgt für eine gute Stimmung in der Partnerschaft und natürlich für große Schritte in Kennenlernphasen. Freuen Sie sich auf romantische Stunden, Kribbeln und Herzklopfen. In den Armen einer liebenden Person fühlen Sie sich nun am wohlsten.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Gehen Sie viel unter Leute. Alleinsein tut Ihnen gerade einfach nicht so gut. Sie wollen Liebe geben und spüren und das geht besser in Gesellschaft. Es wird auch wieder eine Zeit kommen, in der Sie die Me-Time genießen können - nur nicht in dieser Woche.

Sie möchten immer über aktuelle astrologische Ereignisse auf dem Laufenden gehalten werden? Dann folgen Sie jetzt unserem WhatsApp-Channel und erhalten Sie alle Horoskope und News direkt auf Ihr Handy.