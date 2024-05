Diese 3 Sternzeichen treffen in der Woche ab dem 20.05.2024 eine lebensverändernde Entscheidung!

Es ist so weit! Am 21. Mai beginnt die Zwillings-Saison. Der Wechsel der Sonne in ein neues Zeichen verspricht immer den Auftakt einer neuen Ära, Veränderungen und Neuanfänge. Zudem gibt es in dieser Woche außerdem einen Vollmond - am Donnerstag, den 23. Mai strahlt er uns aus dem Sternzeichen Schütze an. Kein Wunder also, dass uns unser Tatendrang zu lebensverändernden Entscheidungen hinreißt. Besonders spannend wird es für diese drei Sternzeichen!

