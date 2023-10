Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab 23.10.2023 vom Glück geküsst!

Ihnen, lieber Skorpion, sind die Sterne gut gewogen. Ob in der Liebe oder der Karriere, Sie erreichen alles was sie wollen, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Dabei scheinen besonders Herzenswünsche erfüllt zu werden. Das lässt Sie unbeschwert, gar beflügelt durch die Woche gehen. Der Vollmond am Samstag steht für das Ende eines Kapitels und den Anfang eines neuen Abschnittes. Sie sollten sich in der ersten Hälfte der Woche darüber bewusstwerden, wie Ihr Leben zukünftig aussehen sollte und was Sie am meisten begehren.

Tipp der Sterne für die Woche: Es hilft manchmal, seine Gedanken aufzuschreiben, um sich seiner Ziele bewusster zu werden.