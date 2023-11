Diese 3 Sternzeichen werden vom Zwillinge-Vollmond am 27.11.2023 geradezu beflügelt!

Ihr Motto lautet an diesem Tag: Volle Kraft voraus! Sobald Sie am Montagmorgen die Augen aufschlagen, gibt es für Sie kein Halten mehr, lieber Widder. Sie wissen genau, was Sie wollen, und auch, wie Sie es erreichen können. Der Vollmond stärkt Ihnen den Rücken und begleitet Sie durch den Tag. Egal, ob privat oder auf der Arbeit, nichts bringt Sie heute aus dem Gleichgewicht. Sie können jetzt beherzt Entscheidungen treffen, die sich langfristig für Sie auszahlen werden. Auch am Abend kennt Ihr Hoch noch kein Ende. Sie bringen den Tag gelungen zum Abschluss.

Extra-Tipp für einen erfolgreichen Vollmond-Tag: Es kann helfen, wenn Sie sich bereits am Sonntag notieren, was Sie am Montag schaffen möchten. So starten Sie mit konkreten Plänen in den Tag.