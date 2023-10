Diese drei Sternzeichen erwartet ab dem 16. Oktober 2023 eine super erfolgreiche Woche!

Die Woche vom 16.10. bis zum 22.10. ist erfüllt von Tatendrang und Ehrgeiz, was großartige Erfolge einbringen kann. Bekräftigt durch die Sonne und andere Konstellationen wird den Sternzeichen ein wahrer Energieschub verliehen, der nur selten abreißt.

Aber auch in der Liebe bieten sich so einige Chancen diese Woche. Liebesplanet Venus befindet sich in der Jungfrau und begünstigt tiefgründige Beziehungen und Chancen auf besondere Freundschaften. Merkur im Sternzeichen Waage sorgt darüber hinaus für harmonische Stimmung untereinander. Allerdings ist dies die letzte Woche, in der sich Merkur im Sternzeichen Waage befindet, bevor dann am 22. Oktober der Wechsel in das Sternzeichen Skorpion ansteht.

