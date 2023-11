Diese Traumsterne schenken 3 Sternzeichen ab 6.11.2023 eine grandiose Glückswoche!

Wow, lieber Widder. Diese Woche sollten Sie sich rot in Ihrem Kalender anstreichen, denn die Sterne halten einige positive Veränderungen für Sie bereit. Vor allem Liebesplanet Venus meint es gut mit Ihnen, wenn sie am Mittwoch in die Waage einzieht. Sie kommen gut bei anderen an, glänzen mit viel Charme und Verständnis und unterstützen Ihre Lieben, wo Sie nur können. Das sorgt daheim für ein harmonischeres Miteinander und gemütliche Stunden. Single-Widdern gelingt es hingegen, sich fallenzulassen und ihrem Gegenüber ihr Herz zu öffnen. Das kann der Startschuss in eine überaus glückliche Beziehung sein.

Außerdem wechselt Merkur am Donnerstag, den 10.11. in den feurigen Schützen, was Ihnen als Feuerzeichen zusätzlich in die Karten spielt. Sie sind wieder ganz in Ihrem Element, preschen mutig voran und räumen die Hindernisse der letzten Zeit aus dem Weg. Vor allem in der Karriere nehmen Sie somit an Fahrt auf und werden schnell großartige Erfolge verzeichnen, auf die Sie stolz sein können.