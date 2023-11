Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Löwe-Mond ab 4.11.2023 ein fantastisches Power-Wochenende!

Am Samstag erwartet Sie, lieber Löwe ein vergnüglicher Tag. Denn Sie sind in Plauderlaune! Ob am Telefon, persönlich beim Kaffeeklatsch oder auch einfach unterwegs mit neuen Bekanntschaften, sie sind neugierig und kommen mit jedermann ins Gespräch. Vor allem in den Abendstunden werden diese Gespräche aufregend und Sie kommen in Flirtlaune. Der Mond in Ihrem Tierkreiszeichen gibt Ihnen einfach eine ganz besondere Energie.

Am Sonntag haben Sie dann die Zeit, sich von Ihrem aufregenden Samstag zu erholen. Machen Sie es sich gemütlich! Ein bisschen Erholung nach dem Auspowern muss nicht weniger Spaß machen.

Tipp der Sterne für das Wochenende: Lassen Sie sich nicht zu überteuerten Käufen hinreißen. Das kann zurzeit sehr verführerisch sein und Sie neigen zu Ausgaben, die Sie später eventuell bereuen könnten. Es lohnt sich, zweimal über eine Investition nachzudenken.