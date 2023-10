Diesen 3 Sternzeichen schenkt Venus ab 9.10.2023 eine absolute Traumwoche!

Lieber Skorpion, auch bei Ihnen steht diese Woche das Thema „Liebe und Beziehungen“ im Vordergrund. Sie werden neue Bekanntschaften machen, die sich anfühlen, als wenn man sich schon seit Jahren kennt. Tiefe Verbindungen wie diese sind besonders und wirken, vor allem in Kombination mit dem Waage-Neumond am Ende der Woche, schicksalhaft. Lassen Sie sich einfach auf Ihre innere Stimme ein und folgen Sie Ihrem Herzen.

Der Mars wechselt am 12. Oktober in Ihr Sternzeichen und versetzt Sie damit in eine positive Stimmung, mit der Sie auch schnell Ihr Umfeld anstecken. Öffnen Sie sich den neuen Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, denn jetzt ist es an der Zeit sich weiterzuentwickeln und sich nach neuen Träumen umzuschauen.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Skorpion