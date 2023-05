Dieses Beauty-Tutorial ist anders als jedes andere

Lucy Edwards ist hübsch: rotes Haar, Porzellan-Haut und blaue Augen. Lucys Leidenschaft sind Beauty-Tutorials. Dort teilt sie Tipps und Tricks rund um Styling und Make-up. Und würde man ihre Videos ohne Ton gucken, dann würde man einen entscheidenden Unterschied sicher nicht merken: Lucy ist blind.

Geschickt klemmt sie sich das Haar zurück. Sonst würde sie vielleicht nicht merken, dass sie sich Schminke ins Haar schmiert, erklärt Vloggerin Lucy. Trotzdem stört sie das mangelnde Sehvermögen nicht daran ein perfektes Make-up-Tutorial zu drehen. Sie beginnt mit einer Foundation und zieht sich einen 1-A-Lidstrich. Ganz genau so als könnte sie sich dabei im Spiegel betrachten.

Doch so einfach war es für Lucy nicht immer. Die Britin musste hart arbeiten und immer wieder von Neuem beginnen, bis sie so weit war sich einen so perfekten Lidtsrich zu ziehen. Doch Kämpfen liegt in Lucys Natur. Wegen ihrer Erblindung musste sie das letzte Schuljahr wiederholen. Trotzdem will sie ihr Abitur machen und Jura studieren. Lucy ist eben eine Kämpferin mit perfektem Make-up.