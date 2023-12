Direktläufiger Neptun ab dem 06.12.2023: Wie er jetzt unser Leben aufwirbelt

Für die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische ist es besonders spannend, ob Neptun gerade rück- oder direktläufig ist. Sie merken in der Regel deutlich, wenn es hier zu einer Veränderung kommt. Gerade für diese drei Sternzeichen kann es in den vergangenen Monaten schwierig gewesen sein, sich mit ihren vermeintlichen Fehltritten auseinanderzusetzen. Schließlich zählen sie zu den sehr sensiblen Sternzeichen und neigen dazu, sich eher in Grübeleien zu verlieren, als mit Gedanken abzuschließen. Jetzt, wo Neptun jedoch wieder seine normale Richtung einschlägt, erleben sie auch den größten Aufschwung.

Sie verspüren nun eventuell das Bedürfnis, sich wieder mehr mit kreativen Hobbies zu beschäftigen. Planen Sie dafür ruhig mehr Zeit an. Auch sind gerade die Wasserzeichen dazu angehalten, sich wieder mehr auf Praktiken wie Meditation oder Yoga zu konzentrieren. Der bessere Zugang zur eigenen Intuition und das verstärkte Vertrauen in diese bieten zusätzlich beste Voraussetzungen, um sich über die persönlichen Ziele für das neue Jahr klar zu werden. Denken Sie auch mal darüber nach, die Rauhnächte und/oder Portaltage in diesem Jahr zu nutzen. So werden die letzten Wochen des Mars-Jahres 2023 wahrhaft besinnlich.