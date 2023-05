Ein Produkt für alle Fälle: Mit diesem Öl bekommst du tolles Haar

Maroocan-Oil, Repair-Öl oder Öl-Elixier: Es gibt unzählige Bezeichnungen für all die Öl-Produkte, die uns in der Drogerie angeboten werden. "Alles Quatsch", sagt Beauty-Expertin Sonya Kraus: Für schönes Haar - auch am Strand - braucht man nur ein Pflegeprodukt und das hat garantiert jeder zu Hause.

Ölivenöl ist der Allrounder für strapazierte Spitzen. Vor allem im Sommer ist das Haar vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt: Salz- und Chlorwasser, Sonne und häufiges Haare waschen. Das macht die Spitzen trocken und spröde. Da hat Beauty-Expertin Sonya Kraus einen super Tipp. Und der kostet wenig Geld und schützt das Haar ganz natürlich.