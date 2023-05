Sie träumen sich manchmal lieber schöne Liebesgeschichten zusammen, als sie wirklich in der Realität anzugehen. Dabei können Sie schon im Januar einen echt guten Fang landen. Venus und Mars meinen es gut mit Ihnen. Jetzt könnten Sie sich ganz plötzlich doch verlieben.

Leider ist diese Phase nur von kurzer Dauer. Im Februar brauchen Sie mehr Ruhe. Sie sind überfordert, man kommt Ihnen zu schnell zu nah. Im April beginnen Sie sich wieder zu öffnen. Mars könnte für ein paar schöne Schmetterlinge sorgen.

Im Mai haben Sie keine Zeit, um sich über Liebesdinge groß den Kopf zu zerbrechen. Doch von Juni an bis zum 21. Juli wird es ziemlich heiß. Das sollten Sie so lange wie möglich auskosten. In den Herbstmonaten werden nämlich nicht nur die Temperaturen kühler. Sie sind besonders wählerisch und lassen nur wenige Personen an sich heran.

Zum Jahresende bieten Venus und Jupiter Ihnen dann noch einmal eine tolle Chance. Riskieren Sie es: Die Belohnung könnte Ihr großes Liebesglück sein.



