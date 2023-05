An diesem Tag brauchte Jarred Smith bestimmt keinen Kaffee, um wach zu werden! Als er sich seine Cornflakes in eine Schüssel füllen wollte, entdeckte er in der Verpackung eine riesige Schlange! Was für ein Albtraum ...

Bei dem schuppigen Tier handelte es sich um einen zwei Meter langen Diamantpython, der akkurat aufgerollt in der Packung lag.

Im "Daily Telegraph" berichtete der junge Australier: "Es war super verrückt! Ich habe in die Packung gepiekst, da kam sein Kopf hervor. Das war der Moment, als ich mein Essen auf den Tresen fallen ließ und zur Tür rannte."

Anschließend alarmierte Jarred seinen Vater und gemeinsam riefen die beiden eine Tierschutzorganisation , die das Kriechtier einsammelte und sicher im umliegenden Buschland aussetzte.

***

Eine schuppige Überraschung in der Cornflakes-Packung? So ein Frühstück wünscht sich bestimmt niemand!