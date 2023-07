Mit dem Fische-Mond wird das Wochenende ab 8. Juli 2023 für 3 Sternzeichen ein Highlight!

Das Wochenende startet am 8. Juli mit dem Mond in den verträumten Fischen. Das regt zum Sinnieren an und unterstützt dabei, sich endlich einmal wieder Zeit für sich selbst und für seine Gedanken zu nehmen. Diese Ruhe können alle Tierkreiszeichen gut gebrauchen, denn ab Montag, 10. Juli, erwarten sie gleich mehrere astrologische Ereignisse, die weitreichende Auswirkungen für die Sternzeichen haben.

Nicht nur, dass Mars direkt am ersten Tag der neuen Woche in die Jungfrau wechselt, am 11. Juli zieht Merkur mit dem Wechsel in den Löwen nach. So ändert sich für alle Sternzeichen in den kommenden Wochen der Fokus. Nutzen Sie also das aktuelle Wochenende, um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten. Für mehr Details können Sie auch jetzt schon einen Blick in Ihr Wochenhoroskop werfen.

Wenn der Mond am Samstag, den 9. Juli, gegen 21:20 Uhr in den Widder weiterzieht, setzt das zusätzliche Kräfte frei, die ebenfalls unterstützend unter die Arme greifen und dabei helfen, sich auf die neue spannende Woche vorzubereiten. Gerade drei Sternzeichen können sich besonders glücklich schätzen, denn der Mond meint es - sowohl im Zeichen Fische wie auch im Widder - besonders gut mit ihnen.