Für 3 Sternzeichen wird der Juli 2023 dank Mars zu einem unvergesslichen Abenteuer!

Die Liebe ist für Sie im Juli 2023 allgegenwärtig, lieber Krebs. Wie sollte es auch anders sein, wenn wir uns mitten in Ihrer Saison befinden. Ihre Emotionen gehen tief, aber das ist als etwas durchweg Positives zu verstehen. Denn Sie sind mit sich im Reinen und wissen mit Ihren Gefühlen umzugehen. Ob Sie nun schon längere Zeit in einer Beziehung oder noch auf der Suche nach Ihrem Herzblatt sind, alles fühlt sich intensiv und so viel schöner an.

Sie werden außerdem im Juli merken, dass Sie sehr viel mehr schaffen als sonst. Normalerweise fällt es Ihnen schwer, sich nicht Ihren typischen Stimmungsschwankungen hinzugeben und sich lange auf eine Sache zu konzentrieren. Doch mit den Energien, die Mars ab dem 10. Juli aus dem Zeichen Jungfrau sendet, gehört dieses Problem - zumindest vorübergehend - der Vergangenheit an. Seien Sie nicht überrascht, wenn man Sie auf Ihr neu entdecktes Organisationstalent und Ihren Tatendrang anspricht.

In Sachen Gesundheit kommen Sie ebenfalls gut durch den Monat, wenn Sie denn ausreichend Rücksicht auf Ihren etwas empfindlichen Rücken nehmen. Dieser will jetzt ein bisschen mehr verwöhnt werden als sonst. Also dehnen Sie sich öfter, achten Sie darauf, nicht zu lange am Stück zu sitzen und buchen Sie sich einfach mal wieder eine Massage. Dann sollten Ihnen kleine Zipperlein nicht viel anhaben können.

Der Tipp der Sterne für den Juli 2023: Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich im Detail mit Ihren Gefühlen auseinanderzusetzen.