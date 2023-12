Für 3 Sternzeichen wird die Woche ab dem 25. Dezember 2023 zum Höhepunkt des Jahres!

Ob in der Liebe oder im Beruf: Für Schützen bricht zum Jahreswechsel eine vielversprechende Zeit an. Mit Mars an Ihrer Seite tun sich unerwartete Chancen auf. Diese sollten Sie unbedingt ergreifen. Ein neuer Job, eine Beförderung, ein neues Projekt? Jetzt ist alles möglich. Und dank Venus warten auch in der Liebe bereichernde Erfahrungen auf Sie, lieber Schütze. Bis zum Jahreswechsel ergeben sich zahlreiche Flirtchancen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Wenn sich Ihnen unverhoffte Geschenke im Leben wie ein Wunder präsentieren, zögern Sie nicht, diese dankbar anzunehmen.