Gewürzregal selber bauen - mit Sonya Kraus

Heute verrät uns Sonya Kraus bei Sonya's Secrets, wie man aus wenigen Materialien ein tolles Gewürzregal selber bauen kann. Wer kennt das nicht: Die vielen Gewürze in der Küche lagern entweder in Tütchen in kleinen Körben im Schrank oder auf dem Regal, oder sie sind direkt in Streuern abgefüllt, die man danach einfach wegwirft. Schluss damit - schließlich müssen wir nicht unnötig Müll produzieren, findet Sonya Kraus.

Jetzt zeigt uns die Moderatorin und DIY-Queen, wie man aus Holz, Reagenzgläsern und Loom Bands ein stylisches Gewürzregal selber bauen kann. Hier kommt das Video mit Anleitung und leichter Schritt-für-Schritt-Erklärung.

