Horoskop ab 26. Juni 2023: Chaos-Sterne bedrohen unser Glück - können wir es retten?

Eigentlich könnte das Leben herrlich sein: Die Sommersonnenwende liegt hinter uns und die gefühlvolle Krebszeit ist in vollem Gange. Doch diese Woche startet alles andere als entspannt: Merkur legt sich am Montag mit Neptun an! Unter dem Quadrat, das die beiden Gestirne miteinander bilden, heißt es aufgepasst, denn es ist gut möglich, dass jemand Ihre Großzügigkeit ausnutzen und Sie übervorteilen will. Lassen Sie sich bloß nicht auf Projekte oder Geschäfte ein, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Sie bergen vermutlich sehr hohe Risiken.

Unter diesem Merkur-Neptun-Aspekt sollten Sie auch Ihre Träume und Wunschvorstellungen prüfen. Ist es wirklich das, was Sie sich von Herzen wünschen, was Ihrer Persönlichkeit entspricht und was Ihr Leben positiv verändern könnte? Oder sind es nur vage Wünsche und Illusionen?

Sicher ist es schwer, sich einzugestehen, Phantomen hinterhergejagt zu haben – doch wenn Sie jetzt den Mut finden, sich von unrealistischen Sehnsüchten zu verabschieden, tun Sie genau das Richtige. Traumprinz, Traumvilla, Traumauto, Traumjob, Neptun gaukelt Ihnen da vermutlich viel Nebulöses vor und in Wahrheit wissen Sie gar nicht, wie das alles in Ihr Leben und Ihre Lebensbestimmung passt. Also, egal um was es geht – je mehr Sie Ihrer eigenen Realität in die Augen schauen, umso schneller schaffen Sie Raum für wahres und authentisches Glück. Klar, der Abschied von Illusionen fällt nicht leicht. Er kann Sie in quälende Zweifel und in inneres Chaos stürzen. Trotzdem, wagen Sie diesen Schritt!

