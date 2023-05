Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Fische

Wenn es ein Zeichen gibt, das an Wunder glaubt, dann sind es Fische. Das Wünschen ist bei Ihnen an der Tagesordnung und bestimmt ist die Liste Ihrer Bestellungen an das Universum mittlerweile ellenlang. Auch wenn sich nur wenig bislang manifestiert hat davon, bleiben Sie guter Dinge. Das ist in Ordnung, aber auch wenig effizient. Ihnen fehlt es an Prioritäten. Denn: Es muss wirklich wichtig für Sie sein, damit es sich erfüllen kann. Dieses wirklich Wichtige herauszufinden, das ist der erste Schritt. Legen Sie daher in diesen Tagen eine größere Sorgfalt beim Wünschen an den Tag. Vorbereitung ist alles!

Ihr Wunsch-Mantra: Ich spüre in mich hinein, unterscheide zwischen Wichtigem und Unwichtigem – und gebe erst dann alle Kraft in meinen Wunsch!