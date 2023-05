Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Schütze

Wenn man Sie, lieber Schütze, nach Ihren Wünschen fragt, dann kommen Sie so richtig ins Schwärmen! Für Sie gibt es kein Halten, wenn es darum geht, sich auszumalen, was alles in der Zukunft möglich sein wird. Ihr Optimismus geht oft einher mit dem Glauben daran, dass das Leben es grundsätzlich gut mit Ihnen meint. Wunder halten Sie nicht nur für möglich, sondern Sie setzen sie sogar voraus. Doch ein bisschen Vorsicht ist in diesen Tagen schon angebracht. Die eine oder andere Enttäuschung müssen Sie einstecken. Andererseits schreckt Sie das auch nicht ab, sich Großartiges zu wünschen. Und das ist gut so!

Ihr Wunsch-Mantra: Ich entsende meine Wünsche in den Himmel und bleibe zugleich mit beiden Füßen verankert auf dem Boden der Wirklichkeit.