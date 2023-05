Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Steinbock

Nach Ihren Wünschen gefragt, wird man Sie, lieber Steinbock, erst einmal zum Grübeln bringen. Sie nehmen das Wünschen sehr ernst! Auf keinen Fall wollen Sie etwas wünschen, was sich am Ende als unnütz herausstellt. Dabei haben Sie natürlich auch die Gemeinschaft im Sinn. Sie fragen sich: Was könnte allen Menschen in meiner Umgebung zugute kommen? Doch vor lauter Abwägen und innerlichem Abstimmen sollten Sie nicht vergessen, dass es beim Wünschen in erster Linie um Sie selbst geht! Es geht um Ihre Sehnsüchte! Darum fragen Sie sich: Worum darf es gehen, wenn ich mich selbst einmal in den Mittelpunkt stelle?

Ihr Wunsch-Mantra: Ich spüre in mein Herz hinein und lausche auf eine Antwort auf die Frage: Welches Bedürfnis darf ich mir selbst erfüllen?