Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Stier

Als Stier haben Sie das Gefühl, sich Zeit lassen zu müssen. Sie wollen nicht gedrängt werden. Auch nicht vom Universum. Zudem fällt es Ihnen schwer, an Wunder zu glauben, weil Sie es gerne konkret haben. Sie wollen nicht an etwas glauben, Sie wollen es anfassen können! Sie denken sich: Nur was man in den Händen hält, zählt auch. Das hat Sie oft genug davon abgehalten, sich einfach etwas zu wünschen. Und dennoch haben auch Sie Sehnsüchte. Jetzt ist der Augenblick gekommen, sich dieser Sehnsüchte bewusst zu werden. Erlauben Sie sich, diese Wünsche zu manifestieren. Und ja – es darf auch sehr konkret sein!

Ihr Wunsch-Mantra: Ich erlaube mir, meine Sehnsüchte in Wünsche zu verwandeln, damit das, was ich wirklich will, auch wirklich werden kann!