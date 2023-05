Obwohl Sie in vielerlei Hinsicht als exzentrisch gelten, sind Sie als Wassermann gar nicht so aufs Wünschen aus. Sie wissen: Der Geist regiert die Materie. Daher ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, anzunehmen, dass sich das, was man wirklich will, auch verwirklichen wird. Doch was wollen Sie wirklich? Das ist die entscheidendere Frage. Es fehlt Ihnen tatsächlich oft genug am Bezug zum eigenen Erleben. Im Geiste können Sie überall sein - aber selten sind Sie ganz bei sich. Alles aber beginnt bei Ihnen selbst und der Frage: Was will ich und was soll sich für mich verbessern, wenn meine Wünsche wahr werden?

Ihr Wunsch-Mantra: Ich erlaube mir, mich ganz auf mich selbst zu besinnen, und spüre in mir der Frage nach: Was soll anders werden?