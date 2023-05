Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Widder

Geduld ist wirklich nicht die Stärke des Widders. Aber das Universum lässt sich nicht drängeln. Es ist für Sie eine bittere Erkenntnis, dass man nicht am Gras ziehen darf, wenn es wachsen soll, denn man läuft Gefahr, es mit der Wurzel herauszureißen. Daher suchen Sie sich in diesen Tagen keine Ziele aus, die sich schnell erfüllen sollen. Wählen Sie etwas mit Weitblick, eine Sehnsucht, deren Erfüllung ruhig in der etwas weiter entfernten Zukunft liegen darf, sodass Sie keinen Druck verspüren. Sie werden merken: das entspannt Sie ungemein – und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie genau das bekommen, was Sie brauchen.

Ihr Wunsch-Mantra: Ich lasse dem Universum genau die Zeit, die es braucht, um meinen Wunsch zu meinem Besten zu erfüllen!