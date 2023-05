Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Sternzeichen Jungfrau

Nachdem es länger ruhig in Ihrem Liebesleben war, bringt das dynamische Mars/Sonne-Sextil am Montag reichlich positiv Aufregung in Ihr Leben. Gefühle, die Sie schon lange in sich wahrnehmen, drängen nun mit großer Vehemenz nach vorn und wollen endlich erlebt werden. Was hindert Sie noch, Ihren romantischen Impulsen nachzugeben? Vertrauen Sie auf das Venus/Uranus-Sextil am Freitag und setzen Sie auf die Menschen und Beziehungen, die Sie erfüllen und begeistern. Sie haben sich die längste Zeit zurückgehalten. Nun dürfen Sie sich Ihrer Sinnlichkeit hingeben. Es fehlt der Mut? Dann freuen Sie sich auf den zusätzlichen Courage-Boost, den Ihnen Glücksplanet Jupiter bringt.

Ihr Liebes-Mantra: Ich bringe Leichtigkeit in mein Liebesspiel.