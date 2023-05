Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Sternzeichen Krebs

Für Sie, lieber Krebs, ist das Treffen der Liebesgöttin Venus mit Uranus besonders relevant. Schließlich reist Venus gerade durch Ihr Zeichen und schürt seit einiger Zeit romantische Sehnsüchte aller Art in Ihnen. Vielleicht fragen Sie sich, ob Ihre derzeitigen Beziehungen noch weiter gepflegt werden sollten oder ob Sie nicht mehr von der Liebe erwarten dürfen. Die Antwort bietet Ihnen das Sextil zwischen Venus und Uranus am Freitag. Was immer an diesem Tag in Sachen Leidenschaft geschieht – Sie sollten es ernst nehmen und Ihre Konsequenzen daraus ziehen. Es gilt, sich von unbefriedigenden Altlasten zu befreien und neue, verheißungsvolle Bekanntschaften zu schließen.

Ihr Liebes-Mantra: Ich will in der Liebe neue Wege gehen!