Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Sternzeichen Löwe

Der Eintritt des leidenschaftlichen Mars in Ihr Zeichen hat eine Welle der Kreativität in Ihnen losgetreten. Das Mars/Sonne-Sextil bringt Ihnen am Montag noch zusätzliche Impulse für Ihre seelische Entfaltung. Langfristig wird Ihnen dies Ihr Liebesleben versüßen. Kurzfristig hat Ihr Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung und gesteigerter Selbstliebe starken Einfluss auf Ihre Durchsetzungsfähigkeit in Ihrem Beziehungsleben. Wenn Liebesgöttin Venus nun am Freitag auf den radikalen Uranus trifft, verleiht Ihnen dies den Mut, Ihrem Umfeld Ihre Gefühlswelt zu offenbaren. Teilen Sie sich über Pfingsten den wirklich wichtigen Menschen mit – und es werden sich ungeahnte Türen für Sie öffnen.

Ihr Liebes-Mantra: Ich stehe zu meinen Gefühlen.