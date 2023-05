Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Sternzeichen Stier

Seit Jupiter durch Ihr Zeichen reist, lieber Stier, spüren Sie immer mehr den Drang, Ihren eigenen Bedürfnissen zu folgen. Ob beruflich oder in der Liebe, Sie können sich einfach nicht länger verstellen und wollen das Leben genießen. Besonders Ihr Liebesleben wird dabei diese Woche auf den Kopf gestellt. Denn wenn am Freitag Ihre gefühlvolle Herrscherin Venus auf den unberechenbaren Uranus trifft, stehen verlockend sinnliche Angebote und unerwartete erotische Begegnungen für Sie an. Was Sie daraus machen – das ist natürlich Ihre Angelegenheit. Doch denken Sie daran: solch eine Chance auf Beglückung bietet sich nicht oft.

Ihr Liebes-Mantra: Ich riskiere die Veränderung. Langfristige Zufriedenheit ist mir somit gewiss.