Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Sternzeichen Zwillinge

Sie, lieber Zwilling, starten mit allerbesten Voraussetzungen in Ihre Geburtstagszeit: Dem gestrigen Eintritt der strahlenden Sonne in Ihr Zeichen folgt am Montag ein heißes Date unseres Zentralgestirns mit dem kraftvollen Löwe-Mars. Es ist ein perfekter Moment, um Ihren wahrhaftigen Bedürfnissen nachzuspüren und sie für Ihr kommendes Lebensjahr anzugehen. Rücken Sie sich Ihre Strategie zurecht und machen Sie sich darauf gefasst, dass die Dinge sich schneller fügen als gedacht. Besonders in der Liebe ist am Freitag mit äußerst positiven Überraschungen zu rechnen. Nehmen Sie Ihre Chancen wahr – ohne langfristige Sehnsüchte aus den Augen zu lassen.

Ihr Liebes-Mantra: Ich halte an meinen Plänen fest und nutze dennoch unerwartete Chancen.