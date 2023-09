Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Sternzeichen Fische

Fische navigieren durch die Tiefen der Emotionen, aber auch in stillen Gewässern finden sich Strudel. Liebe Fische, diese Woche wird Sie in Ozeane der Gefühle entführen! Am Dienstag trübt Neptun, Ihr Herrscherplanet, Ihre Seele ein wenig. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr eigenes inneres Universum zu erkunden. Ein kreatives Ventil wie Malen oder Musik könnte der Schlüssel sein.

Am Donnerstag könnten Sie sich plötzlich geführt und sogar mächtig fühlen. Ihre intuitiven Fähigkeiten sind jetzt auf dem Höhepunkt und Ihre Träume könnten tiefere Botschaften haben. Notieren Sie sie! Der Samstag regt Sie an, die Balance in Ihrem Leben zu suchen. Ihre empathischen Fähigkeiten sind ein Geschenk, aber vergessen Sie nicht, auch für sich selbst zu sorgen.