Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Sternzeichen Schütze

Schützen sind die ewigen Optimisten des Tierkreises, aber auch ein Bogenschütze kann mal das Ziel verfehlen. Am Dienstag könnte Ihre sonst so klare Sicht ein wenig getrübt sein. Sehen Sie das als Chance, in andere Bewusstseinsbereiche einzutauchen. Manchmal findet man die besten Schätze auf den verschlungensten Pfaden.

Am Donnerstag ist der perfekte Tag, um tiefgreifende Veränderungen in Ihrem Leben voranzutreiben. Ihr natürlicher Enthusiasmus wird Ihnen die Kraft geben, selbst die härtesten Herausforderungen zu meistern. Der Samstag lädt Sie ein, Ihre sozialen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen. Netzwerken, Freundschaften pflegen oder einfach nur die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Zielen Sie hoch, der Himmel ist die Grenze!