Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Sternzeichen Skorpion

Selbst der schärfste Stachel des Skorpions kann nicht jede Enttäuschung abwehren, das wissen Sie zu gut. Der Dienstag ist ein idealer Moment, um die Schatten in Ihrem Inneren zu beleuchten. Sie kennen sich gut aus mit den verborgenen Winkeln der menschlichen Psyche, also nutzen Sie diesen Tag, um auch Ihren eigenen Seelentiefen auf den Grund zu gehen.

Donnerstag ist wie Musik in Ihren Ohren, denn Transformation ist Ihr zweiter Vorname, und dieser Tag schreit geradezu danach, dass Sie Ihr Leben kräftig durchschütteln. Wagen Sie es, die Veränderungen anzugehen, die Sie schon so lange im Sinn haben. Am Samstag rückt das Thema Beziehungen in den Fokus. Schenken Sie Ihrer Umgebung und Ihren Mitmenschen etwas mehr Aufmerksamkeit – es wird sich lohnen.