Horoskop zur Sonne-Neptun-Opposition am 19.09.2023: Sternzeichen Widder

Diese kosmische Woche ist wie geschaffen, um etwas zur Ruhe zu kommen. So nehmen Sie sich am Dienstag, 19.09.2023, Zeit für eine intensive Selbstreflexion. Widder neigen dazu, sich in Aktionen zu verlieren, aber dieser Tag fordert Sie auf, Ihren Gefühlen und Ahnungen nachzuspüren.

Wertvolle Erkenntnisse tun sich da auf: Wer steht zu Ihnen? Wer macht Ihnen etwas vor? Jetzt kennen Sie die Antwort. Am Donnerstag werden Ihre Pläne eine gewaltige Energiezufuhr erleben. Sie können so Ihren neuen Ambitionen ein festes Fundament geben. Nehmen Sie sich dann am Samstag Zeit für die Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind, und gönnen Sie sich eine Pause. Diese Woche bietet Ihnen die Gelegenheit, nicht nur Ihre Ziele zu erreichen, sondern auch Ihre Seele zu nähren. Nutzen Sie sie weise!