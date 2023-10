Ihr Mantra des Tages für den 16. Oktober 2023

Wir starten mit einer wundervollen Mond-Opposition-Jupiter in die neue Woche. Das ist ganz gut so, denn ein wenig müssen wir uns wieder sammeln nach der karmischen Sonnenfinsternis am letzten Samstag. Mond und Jupiter laden uns deswegen heute dazu ein, diesen Montag einfach nur so anzunehmen, wie er kommt, und ohne Stress, Hektik und negative Gedanken das zu tun, was uns guttut. Klar, müssen auch die Pflichten erledigt werden, aber das geht heute recht flott und ohne große Vorkommnisse und dann belohnen wir uns mit ein paar Kuschelstunden auf dem Sofa. Dazu Kerzen, Musik, ein Glas Wein und so richtig genießen.

