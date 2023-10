Ihr Mantra des Tages für die aktuelle Woche vom 16. bis 22. Oktober 2023

"Ich vertraue in die Liebe, sie kommt und geht."

In dieser Woche zwischen einer Sonnenfinsternis (14.10.) und der bevorstehenden Mondfinsternis (28.10.), ist so einiges los. Allerdings erst, wenn es Richtung Wochenende geht. Bis dahin passt der Mond gut auf uns auf und trägt uns (meist) liebevoll durch die Tage. Aber dann: Am Freitag verbinden sich Sonne und Merkur, was immer wieder zu Missverständnissen führt. Wir sagen Nein, wenn andere ein Ja erwarten. Wir gehen nach links und verlieren den Partner, weil er nach rechts abbiegt. Dem können wir entgegenwirken, wenn wir uns klar ausdrücken und nicht ewig um den heißen Brei reden, was sowieso nie etwas bringt.

Am Samstag geht Pluto zwei Quadrate ein, die uns das Leben schwermachen. Zum einen ist das ein Merkur-Quadrat-Pluto, was dazu führt, dass wir – und auch unsere Mitmenschen – ganz viel reden, ohne wirklich etwas zu sagen. Das ist anstrengend und nervig und schon kracht es ganz gewaltig. Weil sich dann die Sonne auch noch mit Pluto vereint, will jeder auf sein Recht pochen. Dass das nicht gut gehen kann, ist nicht verwunderlich.

Der Sonntag wird dann ganz schön aufregend. Zum einen ist da das Venus-Trigon-Jupiter, das uns die Liebe zurückbringt und Beziehungen wieder stärkt. Dass Merkur in den Skorpion wandert, ist dabei nur hilfreich, denn wir wissen nun ganz genau, was wir wollen, und verfolgen vor allem unsere emotionalen Ziele. Das machen wir aber nicht nur mit dem Herzen, sondern auch klug und mit viel Verstand, da uns das Merkur-Trigon-Saturn vor Dummheiten bewahrt und auch mal die Dinge hinterfragen lässt. So können wir uns beseelt und glücklich in unsere Liebe fallen lassen. Wir sind bestens aufgehoben.

