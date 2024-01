Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 8. bis 14. Januar 2024

"Jetzt setze ich meine guten Vorsätze in die Tat um!"

Es rührt sich was am Sternenhimmel in der zweiten Woche des Jahres 2024. Am Dienstag müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht auf Merkur und Neptun hereinfallen, die uns Lügner und Betrüger auf den Weg schicken. Sobald wir die kleine Alarmglocke im Kopf hören, bleiben wir in Habachtstellung und glauben nicht alles, was man uns erzählt.

Der Mittwoch wird ein Highlight, denn die Sonne verbindet sich mit Uranus und da machen sich ganz automatisch Lebensfreude und Hoffnung breit. Ganz egal, ob man uns dafür belächelt und uns mit Horrorszenarien runterziehen will – wir bleiben uns selbst treu und wenden uns von all den Schwarzmalern ab. Dazu verbinden sich am Mittwoch auch noch Mars und Saturn, die im Sextil stehend unseren Erfolg auf ein starkes Fundament stellen, das nicht so leicht zu erschüttern ist. Wir erkennen, dass hinter negativen Aussagen unserer Mitmenschen oft einfach nur Neid steht. Darüber können wir nur milde lächeln.

Der erste Neumond im Jahr 2024 steht am Donnerstag im Steinbock und unterstützt unsere guten Vorsätze und Planungen. Was will man mehr?!

Am Freitag spornen uns Mars und Jupiter zu Höchstleistungen an, die auch prompt belohnt werden. Vielleicht mit einem kleinen, nachträglichen Neujahrsbonus. Oder ein paar Kilo weniger auf der Waage. Oder ein lieber Mensch umarmt uns spontan, weil wir z. B. beim Umzug geholfen haben. Auf jeden Fall werden unser Einsatz und unser Engagement endlich mal erkannt und honoriert.

Am Sonntag steht Merkur dann im stabilen Steinbock, was ein guter Zeitpunkt ist, um Tacheles zu reden. Wir schaffen klare Verhältnisse, um dann umso motivierter und aufgeräumter in die nächste Woche zu starten.

