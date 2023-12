Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 12. Dezember 2023

Den heutigen Mars-Dienstag sollten wir unbedingt noch nutzen, denn ab morgen laufen die Uhren langsamer. Doch heute verbindet sich der Mond noch mit dem Powerplaneten Mars und sorgt für einen immensen Kraftschub. Beruflich wie privat ist das ein kräftiger Schubser in die richtige Richtung. Wir treiben Projekte voran und schaffen doppelte Arbeit in kürzerer Zeit. Der Tag eignet sich auch wunderbar, um so kurz vor Weihnachten noch ein paar Kilo zu verlieren. Wir halten eine strenge Diät super durch (falls nötig) und Bewegung macht so richtig Spaß. Jetzt muss man schon sehr früh aufstehen, wenn man uns ausbremsen oder hintergehen will.

