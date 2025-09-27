Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 30. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Dienstag, den 30. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich nehme mir Auszeiten und das ist in Ordnung.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Wer jetzt noch übrige Urlaubstage hat, sollte sich für heute einen Tag freinehmen, wenn das möglich ist. Dann packen wir eine Badetasche und ab geht’s in den nächsten Wellnesstempel. Auch wenn es uns schwerfällt: Das Handy bleibt dann zu Hause. Es tut so gut, wenn wir einfach mal abschalten und mit Venus und Mond ein paar verwöhnende Stunden verbringen. Eine wohltuende Massage mit duftenden Ölen, mehrere Saunagänge und Dampfbäder, die die Atemwege freimachen. So ein Tag bringt das Urlaubsfeeling zurück und wir tanken neue Kraft. Also einfach die beste Freundin einpacken und abschalten.