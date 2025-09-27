Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 1. Oktober 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Mittwoch, den 1. Oktober 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich schweige, bis ich meine Gedanken sortiert habe.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Nun sind wir also schon im Oktober angekommen – die dunkle Jahreszeit hat uns langsam fest im Griff. Mit dem Mond-Quadrat-Merkur sind wir schlecht gelaunt und haben auch keine Lust, das lange zu erklären. Das ist okay, solange wir niemanden verletzen. Einfach mal schweigen, schadet zwischendurch nicht. Mond und Jupiter wirken in einer Opposition und dann passiert es schon mal, dass wir unbedacht handeln und schon machen wir Fehler. Also gut aufpassen! Aber Mond und Saturn helfen uns dafür beim (auswendig) Lernen und Studieren. Was wir uns jetzt aneignen, sitzt für immer.