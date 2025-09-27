präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Mantra des Tages für Montag: 29. September 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Montag, den 29. September 2025!

Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 29
Foto: Redaktion Astrowoche
Das Mantra des Tages:

„Ich bleibe in meiner inneren Mitte.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond macht uns den Wochenstart nicht ganz so leicht, wie wir uns das wünschen. Wir sind noch müde vom Wochenende und warten bis zur letzten Minute, bis wir uns aus dem Bett quälen. Durch das Mond-Quadrat-Neptun fällt es uns schwer, uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade machen. Egal, ob wir Klamotten auswählen, in der Bäckerei einkaufen oder Quartalszahlen berechnen. Da sich am Abend aber noch Mars zum Mond dazugesellt, holen wir mit seiner Hilfe alles nach, was wir tagsüber verbummelt haben. Und wenn wir ganz fleißig sind, schaffen wir noch viel mehr.

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 30. September 2025
