Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 17. Dezember 2023

In einer Woche ist der Heilige Abend, wir feiern einen 3. Advent voller Magie und kleinen Wundern. Es gilt allerdings dabei, immer mit einem Bein am Boden zu bleiben, damit wir am Ende nicht aus allen Wolken fallen können. Die Sonne verbindet sich mit Neptun, was uns davonträgt und über den Dingen schweben lässt. Die Verbindung ist allerdings ein Quadrat und das entfernt uns dann schon mal ganz leicht von der Realität. Natürlich gehört die Magie und der Zauber zur Weihnachtszeit. Aber sich in eine Traumwelt zu flüchten birgt auch Gefahr. Mond und Sonne passen aber gut auf uns auf, sodass wir das richtige Maß finden.

