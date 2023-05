Ihnen fällt 2017 die Wahl eines Partners nicht leicht, doch Sie wissen eben, was Sie wollen und was nicht. Außerdem gefällt Ihnen das Single-Dasein gut. Anfang des Jahres geht es bei Ihnen in Sachen Liebe und Flirten noch ruhig zu. Vom 10. März bis 21. April kommt aber mehr Schwung in die Sache. Jetzt sind Sie bereit für mehr Nähe.

Im Mai zeigen Sie sich wieder von Ihrer kühleren Seite. Ziehen sich – typisch Jungfrau – etwas mehr zurück. Doch diese Phase ist nur von kurzer Dauer. Im Juni reiht sich ein Flirt an den nächsten. Sie kommen gut an. Das setzt sich im Juli mit einigen heißen Stunden zwischen den Laken fort. Aber erst ab August sind Sie bereit für die Liebe. Ihre Chancen, jetzt die richtige Person zu finden, stehen sehr gut. Dank Saturn wird dieser Liebestraum nicht so schnell enden.



Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Erfahren Sie im Mondkalender, was der aktuelle Mondstand empfiehlt