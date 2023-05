Jupiter im Stier 2023: Das große Horoskop für das Sternzeichen Löwe

Sie, lieber Löwe, sind für Ihren Großmut überall bekannt und gern gesehen. Allerdings zieht dies auch Neider an und manche nutzen Ihre Gutmütigkeit schamlos aus. Hier bringt der Eintritt von Mars in Ihr Zeichen am Wochenende einiges ans Licht. Unter seinem Einfluss zeigen so manche sogenannten Freunde plötzlich ihr wahres Gesicht. Gott sei Dank gibt Ihnen der Eintritt Jupiters in den Stier genau das Selbstbewusstsein und die Kraft, die Sie nun brauchen, um diese Menschen aus Ihrem Leben zu katapultieren. Dies schafft Raum für all jene, die viel besser zu Ihnen passen und in den kommenden Monaten zu Ihnen stoßen werden. Auch beruflich werden diese Kontakte von Vorteil sein.

Ihr Mantra: Ich stelle mich meinen Herausforderungen ohne Angst.

Artikelbild und Social Media: Collage mit draganab/iStock und Astrowoche.de