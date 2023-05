Jupiter im Stier 2023: Das große Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Für Sie, lieber Schütze, stehen dynamische, vitalisierende Zeiten an. Nicht nur, dass am Dienstag Ihr Herrscher Jupiter das Zeichen wechselt und so einen Schlussstrich unter unangenehme Situationen setzt, die Sie seit einem Jahr erdulden. Nein, auch der Neumond im Stier sorgt für neue, aufregende Bekanntschaften sowie für unverbindlichen Flirt und Spaß! Sie sind bereits in festen Händen? Auch in diesem Fall sorgt der belebende Neumond für entspannte Zeiten. Streitereien können nun geklärt werden. Disharmonien werden aus dem Weg geräumt. Kurz: Auf Sie warten spannende Tage voller Liebesglück. Es kommen auch wieder andere Zeiten, also holen Sie das Beste aus den kommenden Wochen raus.

Ihr Mantra: Ich gebe mich zwanglos dem Genuss hin.